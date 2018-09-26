بناء على وصيته.. دفن أكاديمي أمريكي في كوردستان

اربيل (كوردستان 24)- جرت في محافظة اربيل مراسم دفن أكاديمي أمريكي سبق أن أوصى بدفنه في إقليم كوردستان في حال وفاته.

ورحل نيكولاس ريون لوني على نحو مفاجئ داخل منزله متأثراً بأزمة قلبية في أواخر الشهر الماضي وكان يعمل كمحاضر في قسم اللغة الإنجليزية بجامعة سوران.

وولد لوني عام 1958 في ولاية إلينوي الامريكية، وزاول عمله الأكاديمي في جامعة سوران عام 2016 وذلك بعد عام من وصوله إلى الإقليم.

وأثار خبر وفاة لوني، الحاصل على الماجستير في التاريخ واللغة الانجليزية، صدمة بين الكثير ممن عملوا معه لاسيما في جامعة سوران.

ويقول مساعد رئيس الجامعة سوران نهرو زاكروس لكوردستان 24 إن “لوني كان شخصاً رائعاً ومتفانياً جداً في عمله وأحب الكورد كثيراً”.

وأضاف زاكروس، الذي كان احد اصدقاء لوني، أن التدريسي الراحل طلب من أصدقائه أن يدفن في سوران إذا توفي في كوردستان.

ومؤخرا وافقت اسرة الراحل على دفنه في كوردستان حيث أقام مسؤولون من الجامعة الاربعاء مراسم الدفن في أحد الأماكن الخاصة في سوران.

وكانت جامعة سوران طلبت من لوني مراراً ترك التدريس بسبب مرضه غير أنه رفض ذلك على الرغم من خضوعه لعمليات قسطرة القلب.