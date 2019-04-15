بمشاركة 100 شركة عالمية ومحلية.. افتتاح أول معرض للتكنولوجيا والمعلومات في أربيل

رووداو – أربيل/ انطلقت اليوم الإثنين، 15 نيسان، 2019، أعمال معرض أربيل للتكنلوجيا والمعلومات “هايتيكس” برعاية إعلامية من شبكة رووداو الإعلامية، وتستمر لثلاثة أيام.

ويجري المعرض الذي ينظم في قاعة سعد عبدالله بأربيل بمشاركة 100 شركة دولية ومحلية مختصة التكنلوجيا والأجهزة الذكية والأجهزة الإلكترونية في الأيام من 15 إلى 17 نيسان الجاري.

و”هايتيكس” معرض سنوي مختص بمجال الإلكترونيات وتكنلوجيا المعلومات في إقليم كوردستان.

ويُعنى المعرض بمجالات الذكاء الاصطناعي، والاتصالات والروبوت والحاسوب والهواتف النقالة والبنية التحتية للشبكة الإلكترونية والأمن، وأمن المعلومات وخاصية المستخدمين، والإعلان والإعلام، وتكنلوجيا المعلومات والجامعات، والأجهزة الذكية الطبية، وكمال الأجسام، والألعاب الإلكترونية والأجهزة المتطورة وتأثيرها على الصحة النفسية.