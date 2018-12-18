بلاغ مشترك لاجتماع الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني: كانت الأجواء صريحة ومسؤولة وودية

رووداو – أربيل: اختتم بعد ظهر اليوم الثلاثاء 18 كانون الأول 2018، في السليمانية، اجتماع الوفدين المفاوضين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، حول مسألة تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وأصدر الجانبان بلاغاً مشتركاً أكدا فيه أن أجواء الاجتماع كانت صريحة ومسؤولة وودية.

وجاء في البلاغ المشترك أن “أجواء المحادثات كانت صريحة ومسؤولة وودية، تم خلالها تبادل الآراء ووجهات النظر بين الجانبين، واتفقا على المزيد من التنسيق في عملية المحادثات وتعزيز التنسيق لتقوية المؤسسات الدستورية والقانونية والإدارية في إقليم كوردستان وتقديم المزيد من الخدمات لشعب كوردستان واتخاذ خطوات جادة للعمل المشترك”، وهذا نص البلاغ:

عقد الوفدان المفاوضان للاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم (18 كانون الأول 2018) أول اجتماع لهما للتباحث حول مرحلة ما بعد الانتخابات والقضايا الهامة المتصلة بأوضاع إقليم كوردستان والمنطقة.

وكانت أجواء الحوار صريحة ومسؤولة وودية، وتم الاتفاق على زيادة التنسيق والتعاون المشترك لخدمة شعب كوردستان.

وبدأ ظهر اليوم الثلاثاء 18 كانون الأول 2018، في السليمانية، اجتماع الوفدين المفاوضين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، حول مسألة تشكيل الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان.