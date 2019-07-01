بغداد: وفد مجلس الأمن يدعو لتطبيق المادة 140 من الدستور

دعا وفد مجلس الأمن الدولي الذي يزور العراق، مساء اليوم السبت، إلى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

وبعد لقاءات موسعة عقدها الوفد اليوم في بغداد، مع كل من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيسة برلمان كوردستان الدكتورة فالا فريد، دعا الوفد الضيف خلال مؤتمر صحفي إلى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.

وأشار الوفد أنه بحث المادة 140 مع المسؤولين العراقين، وعبر عن تأييده لتطبيق المادة 140 من الدستور في كافة أنحاء العراق.

وتنص المادة 140 على البت في مصير كركوك وباقي المناطق ‹المتنازع عليها› بين أربيل وبغداد بثلاث مراحل، التطبيع والإحصاء ومن ثم الاستفتاء المحلي لمعرفة ما إذا كان سكانها يرغبون بالانضمام إلى كوردستان أو البقاء مع بغداد.