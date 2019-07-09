بغداد تصرف 15 مليار دينار من مستحقات مزارعي إقليم كوردستان

رووداو – أربيل/ كشف مدير عام التجارة في وزارة التجارة بحكومة إقليم كوردستان، نوزاد أدهم، اليوم الثلاثاء، أن إقليم كوردستان استلم قسماً من مستحقات المزارعين لمحصول القمح، وأنه سيتم توزيع المبلغ على محافظات الإقليم بالتساوي.

وقال أدهم، لشبكة رووداو الإعلامية، إن “إقليم كوردستان استلم قسماً من مستحقات المزارعين لمحصول القمح، والبالغ 15 مليار دينار، وسيتم توزيع المبلغ بالتساوي على محافظات أربيل، دهوك، والسليمانية، كما سيتم توزيعه على المزارعين بحسب توقيت تسليمهم لمحصول القمح”.

وأضاف مدير عام التجارة في وزارة التجارة بحكومة إقليم كوردستان، أن “المزارعين سيحصلون على مستحقاتهم خلال فترة وجيزة، وأن المبلغ المذكور (15 مليار دينار) بانتظار قرار التوزيع فقط”.

يشار إلى أن إنتاج محصول القمح في إقليم كوردستان لهذا العام بلغ 340 ألف طن، بواقع 112 ألف طن في دهوك، 100 ألف طن في أربيل، 80 ألف طن في السليمانية، 20 ألف طن في حلبجة، و28 ألف طن في كرميان.

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي قد بحثت في اجتماعها يوم الثلاثاء 21/5/2019 بحضور وزيري المالية والتجارة في الحكومة المركزية، عدة مواضيع من بينها مستحقات المزارعين في إقليم كوردستان.

وأعلن وزير التجارة العراقي، محمد هاشم، خلال الاجتماع المذكور، رصدَ مبلغ 499 مليار دينار كمستحقات للمزارعين في إقليم كوردستان، وأنه سيتم صرفها في حال موافقة رئيس الوزراء العراقي.