بغداد ترسل 476 ملیار دینار من مستحقات البيشمركة إلى إقليم كوردستان

الحكومة العراقية ترسل 476 ملیار دینار من مستحقات البيشمركة إلى إقليم كوردستان

رووداو – أربيل/ أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، أن الحكومة العراقية سترسل رواتب البيشمركة عن سبعة أشهر، إلى إقليم كوردستان قريباً.

وقال الحداد لشبكة رووداو الإعلامية إن “هذه الرواتب عن سبعة أشهر لهذا العام والتي يبلغ مقدارها 476 ملیار دینار، وهي موجودة الآن لدى وزارة المالية العراقية، وقد استكملت كل الإجراءات اللازمة لإرسالها”.

وأوضح نائب رئيس البرلمان العراقي: “تحدثنا مع وزارة المالية، التي أبلغتنا بأنه سيتم إرسال هذه الأموال بأقرب وقت”.

وبموجب قانون الموازنة المالية العامة لعام 2019، ينبغي على بغداد إرسال 68 مليار دينار شهرياً كرواتب قوات البيشمركة، لكنها لم تصرف حتى الآن، فيما أكد إقليم كوردستان في وقت سابق أن “تأمين رواتب شهر واحد لوزارة البيشمركة يتطلب نحو 140 مليار دينار”.

وشهدت الفترة الماضية، تبادل العديد من زيارات الوفود بين بغداد وأربيل، لحل الخلافات، وكانت آخرها زيارة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني في 16 تموز 2019، ولقائه مع كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي حيث بحث معهم جملة من المسائل المهمة ومنها مستحقات البيشمركة.