بعد فرز 94% من الأصوات.. الحزب الديمقراطي يكتسح نتائج انتخابات كوردستان بحصوله على 45 مقعداً

رووداو- أربيل: حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على 45.9% من أصوات الناخبين في انتخابات برلمان كوردستان الذي أجري أول أمس الأحد، بعد فرز 94% من الأصوات.

وجاءت نتائج فرز 94% من الأصوات والتي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من مفوضية الانتخابات بإقليم كوردستان على النحو التالي:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 45.09 %

عدد الأصوات: 658 ألفاً و 450

45 مقعداً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 19.4%

عدد الأصوات: 277 ألفاً و 997

19 مقعداً

حركة التغيير:11.8%

13 مقعداً

عدد الأصوات: 172 ألفاً و258

الجيل الجديد:8.38%

9 مقاعد

عدد الأصوات: 122 ألفاً 444

الجماعة الإسلامية: 6.99%

عدد الأصوات: 102 ألفاً و 49

7 مقاعد

نحو الإصلاح: 5.39

عدد الأصوات: 78 ألفاً و670

6 مقاعد

تحالف العصر: 1.06%

1 مقعد

عدد الأصوات: 15 ألفاً و423

وأول أمس الأحد، 30-9-2018، شهد إقليم كوردستان انتخابات تشريعية لانتخابات الدورة الخامسة من برلمان كوردستان، وكانت نسب المشاركة كالتالي:

أربيل: 58.58%

السليمانية: 54.90%

دهوك: 61.87%

حلبجة: 60.90%

المجموع العام: 59%

فيما وصلت نسبة التصويت في الاقتراع الخاص الذي جرى يوم الجمعة الماضي 91%.