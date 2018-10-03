بعد فرز 94% من الأصوات.. الحزب الديمقراطي يكتسح نتائج انتخابات كوردستان بحصوله على 45 مقعداً
رووداو- أربيل: حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على 45.9% من أصوات الناخبين في انتخابات برلمان كوردستان الذي أجري أول أمس الأحد، بعد فرز 94% من الأصوات.
وجاءت نتائج فرز 94% من الأصوات والتي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من مفوضية الانتخابات بإقليم كوردستان على النحو التالي:
الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 45.09 %
عدد الأصوات: 658 ألفاً و 450
45 مقعداً
الاتحاد الوطني الكوردستاني: 19.4%
عدد الأصوات: 277 ألفاً و 997
19 مقعداً
حركة التغيير:11.8%
13 مقعداً
عدد الأصوات: 172 ألفاً و258
الجيل الجديد:8.38%
9 مقاعد
عدد الأصوات: 122 ألفاً 444
الجماعة الإسلامية: 6.99%
عدد الأصوات: 102 ألفاً و 49
7 مقاعد
نحو الإصلاح: 5.39
عدد الأصوات: 78 ألفاً و670
6 مقاعد
تحالف العصر: 1.06%
1 مقعد
عدد الأصوات: 15 ألفاً و423
وأول أمس الأحد، 30-9-2018، شهد إقليم كوردستان انتخابات تشريعية لانتخابات الدورة الخامسة من برلمان كوردستان، وكانت نسب المشاركة كالتالي:
أربيل: 58.58%
السليمانية: 54.90%
دهوك: 61.87%
حلبجة: 60.90%
المجموع العام: 59%
فيما وصلت نسبة التصويت في الاقتراع الخاص الذي جرى يوم الجمعة الماضي 91%.