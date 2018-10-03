أكتوبر 03, 2018

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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بعد فرز 94% من الأصوات.. الحزب الديمقراطي يكتسح نتائج انتخابات كوردستان بحصوله على 45 مقعداً

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فى :أخبار عــامة
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بعد فرز 94% من الأصوات.. الحزب الديمقراطي يكتسح نتائج انتخابات كوردستان بحصوله على 45 مقعداً

رووداو- أربيل: حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني، على 45.9% من أصوات الناخبين في انتخابات برلمان كوردستان الذي أجري أول أمس الأحد، بعد فرز 94% من الأصوات.

وجاءت نتائج فرز 94% من الأصوات والتي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من مفوضية الانتخابات بإقليم كوردستان على النحو التالي:

الحزب الديمقراطي الكوردستاني: 45.09 %
عدد الأصوات: 658 ألفاً و 450
45 مقعداً

الاتحاد الوطني الكوردستاني: 19.4%
عدد الأصوات: 277 ألفاً و 997
19 مقعداً

حركة التغيير:11.8%
13 مقعداً
عدد الأصوات: 172 ألفاً و258

الجيل الجديد:8.38%
9 مقاعد
عدد الأصوات: 122 ألفاً 444

الجماعة الإسلامية: 6.99%
عدد الأصوات: 102 ألفاً و 49
7 مقاعد

نحو الإصلاح: 5.39
عدد الأصوات: 78 ألفاً و670
6 مقاعد

تحالف العصر: 1.06%
1 مقعد
عدد الأصوات: 15 ألفاً و423

وأول أمس الأحد، 30-9-2018، شهد إقليم كوردستان انتخابات تشريعية لانتخابات الدورة الخامسة من برلمان كوردستان، وكانت نسب المشاركة كالتالي:

أربيل: 58.58%
السليمانية: 54.90%
دهوك: 61.87%
حلبجة: 60.90%

المجموع العام: 59%

فيما وصلت نسبة التصويت في الاقتراع الخاص الذي جرى يوم الجمعة الماضي 91%.

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