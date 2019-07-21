بعد جهود من حكومة كوردستان.. ايران تخلي سبيل الرعاة ومواشيهم

شفق نيوز/ افادت مصادر كوردية، بقيام السلطات الايرانية بالافراج عن 11 راعٍ كوردي اعتقلتهم في وقت سابق من اليوم.

وبحسب المعلومات الواردة من اربيل، فان عملية اطلاق السراح تمت بعد جهود من حكومة مسرور بارزاني.

واضاف ان السلطات الايرانية اعادت الاغنام المصادرة الى اصحابها.

وافاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتوغل قوات ايرانية داخل اراضي اقليم كوردستان العراق بالتحديد صوب ناحية حاجي عمران وصادرت 430 رأس ماشية، فضلا عن اعتقال ١١ مواطناً، ومن ثم انسحبت للداخل الايراني.