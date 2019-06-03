بعد تفجيرات كركوك.. الديمقراطي يدعو لعودة البيشمركة الى المحافظة

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الاثنين، الى عودة قوات البيشمركة الكردية الى محافظة كركوك للحفاظ على امنها، مشددا على ان عودة البيشمركة تاتي من مصلحة ابناء المحافظة.

وقال المندلاوي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “الوضع في كركوك وضع خطير وسبق لنا في مناسبات عديدة ان حذرنا من تلك الاوضاع وامكانية تدهورها اكثر بحال عدم اتخاذ اجراءات حقيقية على الارض لاحتواء ملفها بالشكل الامثل”، مبينا ان “التفجيرات الاخيرة والخروقات الحاصلة في كركوك هي نتيجة متوقعة بعد احداث 16 تشرين الاول 2017 واخراج قوات البيشمركة”.

واضاف المندلاوي، ان “ابعاد قوات البيشمركة عن كركوك بعد تلك الاحداث خلق مساحة كافية وحرية لتحرك عصابات داعش الارهابية والجماعات المتطرفة”، لافتا الى انه “لدينا مطالبات مستمرة لعودة البيشمركة الى كركوك بغية المساهمة في مسك ملف الامن فيها والحفاظ على سلامة اهاليها من الهجمات الارهابية، خاصة ان خطر داعش ما زال موجودا في اطرافها وكانت هنالك عدة اجتماعات بهذا الشان لكن دون جدوى”.

واشار المندلاوي، الى ان “ربط الملف الامني بمواقف سياسية هي سياسة خاطئة وينبغي التخلي عن حالة التشنج وعدم تكرار الاخطاء السابقة، لان الوضع لا يحتمل هكذا مهاترات من بعض الاطراف والتي يدفع ثمنها ابناء المحافظة”، مشددا على ان “قوات البيشمركة هي قوات تابعة لمنظومة الدفاع العراقية وعودتها الى كركوك من مصلحة ابناءها بمختلف المكونات ونعتقد ان امن العراق من امن كركوك”.

يذكر ان محافظة كركوك شهدت في 30 ايار 2019، انفجار ست عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها ادت الى مقتل واصابة 27 شخصا، اضافة الى الحاق اضرار مادية.