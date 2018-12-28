بطلب تركي.. Google يزيل خارطة “كوردستان الكبرى”

اربيل (كوردستان 24)- أزالت خدمة خرائط جوجل خارطة تحدد النطاق الجغرافي الموحد للمناطق الكوردية في تركيا والعراق وسوريا وإيران، وذلك بناء على طلب من انقرة.

وكانت الخريطة المحددة بالأحمر متاحة منذ سنوات عديدة، وتم انشاؤها من قبل مستخدم حيث تتيح الخدمة للمستخدمين انشاء خرائطهم الخاصة.

وعند الدخول الى الوصلة الخاصة بالخريطة تظهر عبارة “لم تعد هذه الخريطة متوفرة بسبب حدوث انتهاك لشروط الخدمة أو السياسات الخاصة بنا”.

ولم تقدم جوجل أي تفاصيل حول كيفية خرق خريطة كوردستان لقواعدها.

وسبق أن قال مسؤولون اتراك إنهم تواصلوا مع شركة جوجل لإزالة الخارطة التي تمتد من جنوب شرقي تركيا ثم شمال سوريا فغرب ايران بالإضافة الى اقليم كوردستان بما يشمل المناطق الكوردية التي توزعت بين تلك الدول بعد انهيار الامبراطورية العثمانية.

وتنظر الدولة التركية وقطاع واسع من الجمهور إلى كلمة “كوردستان” بحساسية بالغة وكثيراً ما تتهم من يتداولون تلك المفردة بـ”الخيانة” و”الإرهاب”.

وتقول أنقرة إن الخريطة تنتهك الحدود التركية.

وفي الوقت الحالي، يظهر البحث عن مفردة “كوردستان”، المناطق التي يتوزع فيها الكورد لكن التحديد الأحمر قد ازيل من الخارطة.

وحُظرت مفردة كوردستان من التداول في المحافل الرسمية التركية منذ تأسيس الدولة الحديثة على يد مصطفى كمال أتاتورك في عشرينيات القرن الماضي.

وعلى الرغم من أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ردد كلمة كوردستان في مناسبات كثيرة، بيد أن الشرطة والقضاء لا يزالان يجرمان المفردة.