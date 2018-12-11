بريطانيا تتعهد بمواصلة دعم اقليم كوردستان وتشيد بإصلاحاته

بريطانيا تتعهد بمواصلة دعم اقليم كوردستان وتثني على إصلاحاته

اربيل (كوردستان 24)- قال دبلوماسي بريطاني كبير إن بلاده ستواصل دعم اقليم كوردستان في الوقت الذي يترقب فيه الإقليم شبه المستقل تغييرات في اهم منصبين حكوميين.

ورشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني مستشار مجلس أمن الإقليم مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة الاقليمية ليخلف نيجيرفان بارزاني الذي تم ترشيحه لمنصب الرئاسة.

وتأتي هذه الترشيحات بعد انتخابات تشريعية اُجريت في 30 من أيلول سبتمبر وحصد فيها الحزب الديمقراطي 45 مقعداً من بين 111 مقعداً في برلمان الإقليم.

واجرى السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في اربيل لاسيما المرشح لرئاسة الحكومة مسرور بارزاني وبحث معهم آخر المستجدات على الساحة.

ويوم الاثنين التقى ويلكس مع نيجيرفان بارزاني وبحث معه التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وبالأخص العلاقات بين اربيل وبغداد بحسب بيان حكومي.

وذكر البيان أن السفير البريطاني أكد بان حكومة بلاده ستستمر في دعمها لإقليم كوردستان وللمباحثات بين اربيل وبغداد لحسم الخلافات الشائكة بين الجانبين.

وأشاد ويلكس، حسبما ذكر البيان، بالإصلاحات التي بدأتها حكومة اقليم كوردستان في شتى القطاعات.

ووجه نيجيرفان بارزاني شكره لبريطانيا لدعمها اقليم كوردستان “في الايام العصيبة”. وعرض بارزاني نبذة عن خطوات حكومته في الإصلاح.

وقال إن حكومته مستمرة في الاصلاح وزيادة مصادر الايرادات في القطاعين الخاص والعام.

وبريطانيا جزء من تحالف دولي تقوده واشنطن لدعم الجيش العراقي والبيشمركة في الحرب ضد تنظيم داعش الذي استولى على ثلثي مساحة البلاد عام 2014 قبل هزيمته العام الماضي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد وجهت في العام الماضي دعوة لنيجيرفان بارزاني لزيارة بريطانيا وقالت إنها ستكون سعيدة برؤيته في لندن وذلك “في الوقت المناسب”.