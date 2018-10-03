مجلس النواب ينتخب برهم صالح رئيساً لجمهورية العراق

رووداو – أربيل: انتخب مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، المرشح عن الاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح، رئيساً لجمهورية العراق.

وافاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، ان “مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني، برهم صالح، فاز بمنصب رئيس الجمهورية، باغلبية الاصوات، حيث حصل على 219 صوت مقابل 22 صوت لمرشح الديمقراطي الكوردستاني المنسحب من سباق الرئاسة، أما عدد الاصوات الباطلة فكانت 24، والفارغة كانت 7 اصوات”.

من جهته، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في وقت سابق اليوم الإثنين، انسحاب مرشحه، فؤاد حسين، من سباق اختيار رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في بيان، إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، واشار بأنه “في الوقت الذي نؤكد فيه على ايماننا بالآليات الديمقراطية والمدد الدستورية”.

مضيفاً، “إلا ان ما نراه الآن من إجراءات في البرلمان العراقي لا يتفق نهائياً مع ما جرى العادة والعرف عليه وخاصة بين الكتل الكوردستانية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية العراقية”.

واشار البيان، “ولهذا السبب نعلن ان هذه الالية غير مقبولة من طرفنا وسيكون لنا موقف واضح من هذا الاجراء”، مبينة ان “الأطراف التي خرقت الاتفاقات تتحمل المسؤوليات المترتبة على هذا الخرق”.

مردفاً، “ولهذه الأسباب نعلن انسحاب مرشحنا من هذه العملية الانتخابية”.