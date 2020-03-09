مارس 09, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

برلمان كوردستان يعلّق اجتماعاته الى مابعد نوروز .. كإجراء احترازي للوقاية من كورونا

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فى :أخبار عــامة
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برلمان كوردستان يعلّق اجتماعاته الى مابعد نوروز .. كإجراء احترازي للوقاية من كورونا

كشف نائب في برلمان كوردستان ، اليوم الاثنين ، عن تعليق اجتماعات البرلمان الى مابعد عيد نوروز ، لافتاً الى ان هذا القرار يأتي ضمن الاجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا .

النائب عن الديمقراطي الكوردستاني ، سعيد مصطفى تترخان ، قال لـ(باسنيوز) ان هيئة رئاسة البرلمان قررت ايقاف الاجتماعات الی مابعد عید نوروز .

موضحاً ، ان هذا القرار يأتي في إطار الاجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وكانت سكرتيرة برلمان كوردستان منى قهوجي ، قالت لـ(باسنيوز) أن بإمكان البرلمان ان يجتمع خلال فترة التعليق ، اذا استدعت الضرورة ذلك.

وكان البرلمان قد اوقف استقبال الضيوف كإجراء وقائي للتصدي لفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أعلنت تسجيل 13 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد في إقليم كوردستان في مدينتي اربيل والسليمانية ، 4 في الاولى و9 في الثانية، بالاضافة لحالة وفاة واحدة في السليمانية.

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