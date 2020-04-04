برلمان كوردستان يصدر 4 قرارات ويدعم عقد اتفاق متوازن مع الحكومة الاتحادية

برلمان كوردستان يصدر أربعة قرارات ويدعم عقد اتفاق متوازن مع الحكومة الاتحادية

أصدر برلمان كوردستان، اليوم السبت، (4 نيسان 2020)، أربعة قرارات ومنها دعم عقد اتفاق متوازن مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى تشكيل لجنة عليا للوقوف إلى عدة مسائل ومنها توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في ظل سريان قرار حظر التجوال.

وعقدت رئاسة برلمان كوردستان، اليوم اجتماعاً مع جميع الكتل السياسية في البرلمان برئاسة رئيس البرلمان، ريواز فائق، لمناقشة الازمة الاقتصادية والصحية التي يواجهها اقليم كوردستان بسبب فيروس كورونا.

وورد في بيان الاجتماع الذي تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن فائق أوضحت محاور الاجتماع واهمها كيفية مواجهة الازمة الاقتصادية والصحية التي يواجهها الاقليم بسبب انتشار فيروس كورونا في الاقليم والمنطقة والعالم، وكذلك بحث زياراتها الميدانية مع ممثلي الكتل المختلفة الى المحافظات والاجتماع مع لجان الازمة في المحافظات والادرات المستقلة.

كما وناقش الاجتماع، فحوى زيارات واجتماعات، نائب رئيس البرلمان، مع رئيس حكومة الاقليم والوزارات ذات الصلة وعمل اللجان المختصة في البرلمان والتواصل مع الوزارات المعنية.

تلا ذلك، توضيح وجهات نظر الكتل الكوردستانية في البرلمان، وبشكل عام أوضحت رئاسة برلمان كوردستان ورؤساء الكتل السياسية النقاط التي اجتمعوا من اجلها وكانت كالتالي:

1- ان ازمة فيروس كورونا، تسببت بازمة اقتصادية ناجمة عن انخفاض الايرادات المالية وكيفية مواجهة كورونا للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين ورفع الثقل عن كاهل المواطن، وضرورة تعامل حكومة اقليم كوردستان والمؤسسات الدستورية مع هذه النقطة بشكل خاص.

2- ثمن الاجتماع الاجراءات والقرارات التي تصدرها حكومة اقليم كوردستان لمواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

3- دعم قرار حكومة اقليم كوردستان خلال اجتماعها المنعقد في الاول من اذار الجاري، والذي جاء فيه تكليف اللجنة القانونية في مجلس الوزراء باعداد قرار لحكومة الاقليم حول اعفاء المستأجرين من دفع الاجور واية رسومات اخرى، اذ اتفقت جميع الاراء، انه وبعد اصدار قرار من حكومة الاقليم حول المسألة، اذا ما تطلب الأمر فسيشرع برلمان اقليم كوردستان اية قوانين تشريعية تصب في مصلحة المواطنين.

4-اتفق المجتمعون على ضرورة اعطاء حكومة الاقليم الاولوية لاي ايرادات مالية لتوفير رواتب الموظفين والمواد الغذائية وتوفير الادوية، ومن هذه الناحية يدعم البرلمان خطوات حكومة الاقليم في تشكيل عدد من اللجان وان البرلمان من جانبه سيراقب ويشرف على عمل تلك اللجان.

5- جميع الاطراف اتفقت على وحدة الموقف والعمل المشترك وروح التعاون ولعبور هذه الازمة وتجاوز الوضع.

وصدر عن الاجتماع عدة القرارات وهي:

1- تقوم رئاسة برلمان كوردستان واللجان الخاصة، بالمتابعة وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية وبشكل مستمر، لتسريع خطوات الاصلاح في المصروفات والايرادات.

2- تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس برلمان كوردستان وبعضوية نائب رئيس البرلمان ورئيس اللجنة المالية والصحية والصناعة والتجارة والطاقة، ولجنة الشؤون القانونية، لمتابعة اعمال اللجنة الخاصة المشكلة من قبل حكومة اقليم كوردستان والخاصة بمتابعة ومراجعة المنافذ الحدودية والعقود والرسومات واعفاء الرسومات الجمركية وتوفير المواد الغذائية والدواء.

3-تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس البرلمان وعضوية كل من سكرتير البرلمان، ورؤساء جميع الكتل السياسية لعقد اية اجتماعات هامة وضرورية ومتابعة عمل اللجان الخاصة ومساعدة لجان عمليات مواجهة فيروس كورونا.

4-يدعم برلمان كوردستان عقد اتفاق متوازن مع الحكومة الاتحادية، في اطار الحفاظ على المصلحة والحقوق الدستورية لاقليم كوردستان.

وفي نهاية الاجتماع، ثمن المجتمعون موقف المواطنين في مواجهة كورونا، داعين المواطنين الى تطبيق الاجراء والتعليمات الصحية.

كما واعرب برلمان كوردستان عن تثمينه لموقف الأطباء وجميع الكادر الصحي وقوات البيشمركة والاسايش وقوات الداخلية وجميع موظفي المؤسسات الحكومية والخدمية في اقليم كوردستان لخدمتهم.