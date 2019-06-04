برلمان كوردستان يدعو قوى سياسية الى اجتماع لتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم

شفق نيوز/ هنأت رئاسة برلمان اقليم كوردستان يوم الثلاثاء بمناسبة حلول عيد الفطر.

ودعت الرئاسة في بيان اليوم بهذه المناسبة جميع القوى والاطراف السياسية التي ستشترك في الحكومة الى عقد اجتماع في اسرع وقت والتوصل الى تفاهم، وحث الخطى لتشكيل الكابينة التاسعة للاقليم خدمة لشعب كوردستان.

وبعد انتهاء انتخابات اقليم كوردستان التشريعية في شهر ايلول من العام الماضي، واعلان النتائج النهائية يسعى الفائز الاول فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم.