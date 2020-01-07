برلمان كوردستان يبحث مقترح قرار يخص المكون التركماني

عقدت لجنتي الشؤون القانونية والثقافة في برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لاعداد التقرير المشترك والنهائي لمقترح قرار (الايام والمناسبات الرسمية للقومية التركمانية).

وقال برلمان كوردستان في بيان: انه جرى خلال الاجتماع، الذي حضرته الهيئة الرئاسية، بحث ومناقشة الملاحظات البرلمانيين حول مقترح قرار ( الايام والمناسبات الرسمية للقومية التركمانية).

واضاف البيان: انه وبعد الانتهاء من المناقشات وكتابة مسودة مقترح القرار، سيتم كتابة تقرير مشترك ونهائي لغرض ارساله الى رئاسة برلمان كوردستان لانجاز الخطوات القانونية الخاصة بالتصويت على مقترح القرار، بحسب النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

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