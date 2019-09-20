برلمان كوردستان: ضرورة التصدي للقوانين المخالفة للنظام الفدرالي

استقبلت الدكتورة ريواز فائق رئيسة برلمان كوردستان اليوم الخميس، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له في مطار اربيل الدولي.

وفي اجتماع مشترك عقد فور وصوله الى مطار اربيل تحدثت رئيسة برلمان كوردستان عن دور رئيس مجلس النواب العراقي في خلق الثقة والاستقرار في العلاقات بين الكتل النيابية في مجلس النواب والتعاون المشترك بين مجلس النواب وبرلمان كوردستان حول القوانين التي تصدر من البرلمان العراقي والتي تتعلق بسلطات اقليم كوردستان ضمن اطار دستور العراق لعام 2005.

واضافت فائق: انه من الضروري التصدي للقوانين التي تخالف المبادئ الاساسية للنظام الفيدرالي المعمول به في العراق، مطالبة، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي بلعب دور ايجابي للحصول على الحقوق الدستورية لشعب كوردستان والمستحقات المالية للاقليم في الميزانية العراقية لعام 2020.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية بين مجلس النواب وبرلمان كوردستان والعمل المشترك بين اللجان الدائمية للمجلس وللبرلمان الكوردستاني بهدف الاستفادة من الخبرات المتبادلة وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

من جانبه اكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، على اهمية تنمية العلاقات بين الجانبين في الوقت الحالي، واقرار القوانين التي تتعلق باقليم كوردستان بالتعاون المشترك بين مجلس النواب وبرلمان كوردستان، آملا ان يزور برلمان كوردستان على راس وفد برلماني في المستقبل لتطوير العلاقات بين الطرفين.