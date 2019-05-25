برلمان كوردستان: الرئيس البارزاني تصدى للهجمة الممنهجة التي تعرضت لها خانقين وأطرافها

رووداو – أربيل/ أكدت لجنة المناطق الكوردستانية التي تقع خارج ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) في برلمان كوردستان، اليوم الجمعة، بأنه بفضل الجهود الحكيمة للرئيس البارزاني، تم التصدي للهجمة الممنهجة التي تعرضت لها الحقول والمزارع في خانقين ودبس والقرى التي ترتبط بناحية سركران في محافظة كركوك.

وأضافت اللجنة في بيان لها تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه، بأنه بعدما تعرضت الحقول والمزارع في مناطق خانقين ودبس والقرى التي ترتبط بناحية سركران في محافظة كركوك الى هجمات ممنهجة، بدأت لجنتنا بالتحقيق فوراً، وبفضل الجهود الحكيمة للرئيس البارزاني، وبعد عقد اللقاءات مع فلاحي هذه المناطق والقرى، ورفع تقاريرنا الى الجهات المعنية، تم التصدي لهذا المخطط، ويسمح للفلاحين الآن بحصاد محاصيلهم.

مبينةً، انه مثلما وعدنا في البداية بأننا سنبذل كل جهودنا لحل هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، نعد اليوم بحفظ حقوق فلاحينا وعن طريق القانون، شاكرين الجهود التي بذلتها الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي، ووقوفهم مع المطالب التي قدمتها لجتنا لحل هذه المشكلة.