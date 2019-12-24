برلمان اقليم كوردستان يمدد فصله التشريعي للمصادقة على قانون

شفق نيوز/ صوّت برلمان اقليم كوردستان بأغلبية اعضائه في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء على تمديد فصله التشريعي الحالي شهرا كاملا.

وابلغ مصدر برلماني شفق نيوز، بان 77 عضوا في برلمان الاقليم صوتوا بالموافقة على تمديد الفصل التشريعي 30 يوما.

واضاف المصدر ان البرلمان يسعى ومن خلال تمديد فصله التشريعي الحالي للمصادقة على قانون الاصلاح المرسل من قبل حكومة اقليم كوردستان.

وكان مصدر برلماني قد افاد الاسبوع الماضي ان برلمان اقليم كوردستان منح مشروع قانون الاصلاح صفة مستعجلة لتشريعه قبل حلول عطلة الفصل التشريعي.

وارسل مجلس وزراء اقلیم كوردستان مشروع قانون الاصلاح الى برلمان كوردستان متضمناً آراء الكتل الكوردستانیة بشأن المشروع القانوني.