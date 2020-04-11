برلمان اقليم كوردستان يدخل على خط حادثة اغتصاب امرأة معاقة بكركوك

نددت ثلاث لجان في برلمان اقليم كوردستان يوم السبت بحادثة اغتصاب المرأة الكوردية من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة كركوك.

واللجان هي: المناطق الكوردستانية خارج الحدود الادارية للإقليم، والدفاع عن حقوق المرأة، ولجنة الشؤون الاجتماعية.

وقالت اللجان الثلاث في بيان مشترك اليوم، “للاسف اقدم اناس ضعفاء النفوس تابعون للميليشيات باغتصاب امراة كوردية من ذوي الاحتياجات الخاصة تنتمي لإسرة فقيرة في سيطرة بردي”.

وو وصف البيان الحادثة بأنه عمل بشع وبعيد عن مبادئ الاخلاق والانسانية ويمثل خرقا لحقوق الفرد الكوردي واستخفافا بالمرأة وقد مورس في ظل الحكم العسكري المفروض حاليا على كركوك، مؤكدة ان مثل هذه الجريمة تهز ضمير الانسانية جمعاء.

وطالب البيان مجلس النواب العراقي بفتح تحقيق بالحادثة وتقيدم الجناة الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق قانون العقوبات الجزائية العراقي.