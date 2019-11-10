بدعم جوي فرنسي .. البيشمركة تمشط مناطق في گرميان

نفذت قوات البيشمركة، اليوم السبت، عمليات تمشيط في محور گرمسير بإدارة گرميان، بدعم جوي من طائرات فرنسية.

بالصدد، قال أكرم صالح، مسؤول الفرع 22 في الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ (باسنيوز): «مشطت قوات البيشمركة عدة مناطق في محور گرمسير، بسبب تصاعد تهديدات داعش فيها»، مشيراً إلى أن أهالي تلك المنطقة يتحدثون منذ فترة عن تزايد تحركات داعش فيها.

وأوضح صالح، أنه لم تحصل أية مواجهات خلال عمليات التمشيط.

وذكر المسؤول الكوردي أن «الطائرات الفرنسية قدمت دعماً جوياً لقوات البيشمركة خلال العملية».