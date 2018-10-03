بدء العام الدراسي الجديد في إقليم كردستان

NRT: أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كردستان، بشتيوان صادق، الثلاثاء، عن انطلاق العام الدراسي الجديد في مدن ومناطق الاقليم.

وذكر مراسل NRT، ان الوزير حضر صباح اليوم، 2 تشرين الأول، مراسم انطلاق العام الدراسي في أحد مدارس أربيل، وقام بقرع جرس بدء الدوام في المدرسة ايذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2018- 2019.

وقال صادق، في تصريحات صحفية بعد إعلان بدء العام الدراسي الجديد، ان مدن ومناطق الاقليم ما زالت بحاجة إلى 400 مدرسة .

وتوجه نحو مليون و750 ألف طالب وطالبة صباح اليوم إلى المدارس في مدن ومناطق كل من أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

جدير بالذكر ان العام الدراسي الجديد بدأ في المحافظات العراقية الأخرى أول أمس الأحد، حيث توجه أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة إلى المدارس في أول أيام العام الدراسي 2018-2019.

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