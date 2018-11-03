بدءا من الاحد .. امطار غزيرة وعواصف رعدية في عموم البلاد

السومرية نيوز/ بغداد/ توقعت هيئة الانواء الجوية، في آخر تقرير لها، تساقط امطار متوسطة وغزيرة يومي الاحد والاثنين من الاسبوع المقبل مصحوبة بعواصف رعدية و”حالوب” في عموم البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن “الطقس في المنطقتين الوسطى والجنوبية ليوم الاحد من الاسبوع المقبل سيكون غائما مصحوبا بتساقط امطار تكون متوسطة الشدة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية احيانا، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا في المنطقة الوسطى وستكون مساوية في المنطقة الجنوبية من البلاد”، مبينة ان “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما مع تساقط امطار في اقسامها الشرقية خلال الليل مع حدوث عواصف رعدية فيها”.

واضافت الهيئة ان “الطقس ليوم الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما ممطرا وتكون الامطار غزيرة في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية احيانا وفرصة لتساقط الحالوب فيما ستنخفض درجات الحرارة بضع درجات عن اليوم السابق”، مشيرة الى ان “الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائما ممطرا مع حدوث عواصف رعدية احيانا تكون الامطار متوسطة الشدة في بعض الاماكن مع انخفاض عدة درجات عن اليوم السابق”.

يذكر ان البلاد شهدت خلال منتصف تشرين الاول تساقط امطار متوسطة الشدة وفي كافة مناطق البلاد مما ادى انخفاض محسوس بدرجات الحرارة.