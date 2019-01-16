(بالفيديو) لحظة التفجير الانتحاري في مدينة منبج

ادى الى مقتل 16 بينهم 4 جنود أمريكيين واصابة 3 آخرين منهم

قتل 16 شخصا فيما جرح 12 آخرين على الأقل بينهم جنود من قوات التحالف الدولي، الأربعاء، عندما فجر انتحاري نفسه امام مطعم وسط مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا،

وقد تبنى تنظيم “داعش” الهجوم.

وبحسب مصادر تابعتها (باسنيوز) هناك 4 جنود أميركيين من بين القتلى ، و3 من بين الجرحى ، مشيرا إلى أن الجنود كانوا داخل المطعم الذي استهدفه التفجير.

ووفقاً لتلك المصادر، فإن عدد القتلى مرشح للارتفاع ، بسبب وجود جرحى اصاباتهم خطيرة.

وتبعد منبج نحو 30 كيلومترا عن الحدود التركية، وتخضع قطاعات من الأراضي القريبة منها لسيطرة كل من تركيا وروسيا والولايات المتحدة، التي قررت الانسحاب من القطاع الخاضع لها.

وللتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في منبج.

والتفجير يأتي وسط الجدل الذي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسحب القوات الأميركية من سوريا، لا سيما من منبج، حيث ترابط فيها قوات الجيش الأميركي.

وهددت تركيا بشن هجوم على المدينة فور الانسحاب الأميركي، الأمر الذي اثار توترا بين واشنطن وأنقرة التي تسعى إلى طرد الوحدات الكوردية السورية من المنطقة.

وضمنت القوات الأمريكية الاستقرار في منبج بعد طرد مسلحي “داعش” من المدينة في عام 2016.