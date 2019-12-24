بالفيديو | البيشمركة تشارك بإيقاد شعلة الجندي المجهول في باريس

أربيل (كوردستان 24)- شارك وفد من قوات البيشمركة في مراسم إيقاد شعلة الجندي المجهول في باريس وذلك تلبية لدعوة رسمية من اتحاد المحاربين القدامى الفرنسي وذلك تقديراً لخسائر الجيش الفرنسي في العراق في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.

ووضع وفد البيشمركة إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول الذي يقع تحت قوس النصر في ساحة شارل ديغول في باريس.

وقال ممثل حكومة إقليم كوردستان في فرنسا علي دولمري لكوردستان 24 إن هذه المرة الأولى التي تشارك فيها البيشمركة بهذه المراسم على مر التاريخ.

ورفع علم إقليم كوردستان الى جانب العلم الفرنسي في المراسم عند القبر الذي جميع الجنود القتلى مجهولي الهوية في فرنسا على مدار التاريخ. وفي عام 1923، تمت إضاءة شعلة أبدية. يتم إحياؤها كل مساء في الساعة 6:30 مساء بعد نصف ساعة من الحفل.