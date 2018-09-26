(بالصور) طفل كوردي يلتقط صورة ‹سيلفي› مع الرئيس بارزاني

تمكن طفل كوردي من الوصول إلى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني والتقاط صورة ‹سيلفي› معه، خلال الحفل الجماهيري الكبير الذي نظمه الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الأربعاء، في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وخلال الحفل الذي جرى تنظيمه ضمن الحملة الانتخابية لقائمة الديمقراطي الكوردستاني (183)، استنجد طفل كوردي بالرئيس بارزاني للسماح له بالقدوم إليه والتقاط صورة ‹سيلفي› معه، وما كان من الزعيم الكوردي إلاّ أن أبدى موافقته على طلب الصبي.

وبعد التقاط الصورة، قدم الصبي الكوردي التحية العسكرية للرئيس بارزاني قبل أن ينصرف.