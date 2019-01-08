(بالصورة) مكافحة الارهاب في كوردستان تطيح بشخص حاول ابتزاز المواطنين على مواقع التواصل

عبر توجيه تهديدات لهم بالقتل

اعتقلت قوات مكافحة الارهاب التابعة لمجلس امن اقليم كوردستان ، اليوم الاثنين، شخصا كان يقوم بابتزاز المواطنين مالياً عبر تهديدهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي .

وبحسب بيان لهذه القوات فإن “مواطنا من سكان مدينة اربيل باسم (پ. ن) سجل شكوى بشأن تلقيه تهديدات بقتل ابنه وعائلته على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم يدفع 150 الف دولار”.

البيان اضاف ، بأن قوات مكافحة الارهاب تمكنت بعد التحريات ومتابعة القضية من القبض على شخص يدعى (ن. ع. ح. ع) حيث كان يقوم بتهديد المواطنين على الأنترنت .

واشار البيان بأن المتهم كان يظهر نفسه وكأنه مجموعة كاملة، وأن لديه معلومات كاملة عن تحركات الشخص الذي يهدده وعائلته يومياً .

واعترف المتهم بفعلته مشيرا الى وجود قائمة بأسماء أشخاص أخرين كان بصدد ابتزازهم مالياً.