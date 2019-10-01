(بالصورة) القوى الكوردستانية تختار شعار قائمة التحالف الكوردستاني في ‹المتنازع عليها›

حددت القوى السياسية الكوردستانية في اجتماع لها، اليوم الثلاثاء، بالسليمانية، شعاراً خاصاً لقائمة التحالف الكوردستاني الموحدة.

شعار التحالف الكوردستاني سيكون «نعم للتعايش السلمي وتطبيق الدستور»، أما رمز التحالف فيتكون من نفس ألوان العلم الكوردستاني بالإضافة إلى اللونين البرتقالي والأزرق، في إشارة إلى التعايش المشترك.

يذكر أن الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان قد اتفقت بعد اجتماعها اليوم، على اختيار السياسي المستقل ومحافظ كركوك الأسبق عبد الرحمن مصطفى رئيساً لقائمة التحالف الكوردستاني لخوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

وطالب رئيس قائمة التحالف الكوردستاني الانتخابية، في مؤتمر صحفي حضره مراسل (باسنيوز)، المصوتين بدعم القائمة الانتخابية الكوردستانية الموحدة والتي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

وكانت الأطراف الكوردستانية بضمنها الحزبين الكورديين الرئيسيين الديمقراطي والوطني الكوردستانيين، اتفقت السبت الماضي، على خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة موحدة في محافظات كركوك، نينوى، ديالى، وصلاح الدين، وهي محافظات تضم مناطق (متنازع عليها) تبدأ من شنكال (سنجار) وصولاً إلى خانقين.

وتخضع معظم تلك المناطق لسيطرة الحكومة الاتحادية منذ أن انسحبت منها قوات البيشمركة في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إثر هجوم عسكري عراقي غير مبرر أعقب استفتاء الاستقلال في إقليم كوردستان من العام نفسه.

وتم الاتفاق على تسمية القائمة التي ستخوض الانتخابات باسم التحالف الكوردستاني.