بالخرائط.. توقعات جديدة بشأن موسم الأمطار المقبل

فرص الهطول بدءا من منتصف الشهر القادم

ذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الاثنين، ان آخر التوقعات تشير إلى فرصة لهطول الامطار مبكرا خلال منتصف الشهر المقبل.

وقال عطيه، في منشور له على “فيسبوك” اليوم، 9 أيلول 2019، إن “حركة تذبذب الكتلة المدارية الرطبه في الطبقات العليا MJO يضع فرصة هطول الامطار مبكرا خلال منتصف الشهر القادم متوفرة.

وأضاف أن بوادر الامطار المبكرة لاتعني ان الموسم سيكون غزير الامطار بالمجمل، مبينا ان كميات الامطار خلال بداية موسم الامطار المقبل هي اقل من الموسم السابق عدا حالات متطرفه في اماكن غير معلومة.

وأوضح ان “موسم الأمطار المقبل يتوقع ان يكون حول المعدل، وربما شمال البلاد اعلى قليلا، كما ان درجات الحرارة ستكون اعلى من معدلاتها العامة، مع فرص لموجات باردة لفترات قصيرة “.

وأشار عطيه، إلى ان “ما يرد من تقارير في بعض التوقعات الواردة في وسائل الاعلام المختلفة حول غزارة موسم الامطار المقبل هي غير منطقية من الناحيتين الديناميكية او الاحصائية”