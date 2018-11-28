بالخارطة.. أمطار وفيرة خلال الساعات المقبلة

تشير التوقعات الجوية الاربعاء، إلى أن مناطق متفرقة من البلاد ستشهد خلال الساعات المقبلة أمطارا وفيرة يتخللها بعض الحالات الرعدية.

وذكر المتنبىء الجوي أبو أحمد عيايدة، في منشور على صفحة “طقسكم” المتخصصة بالتوقعات الجوية في المنطقة، اليوم، 28 تشرين الثاني 2018، انه خلال الـ “46 ساعة المقبلة تبدأ امطار العراق من الشمال الغربي وتنتشر تدريجيا، نتيجة لعبور حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا في ظل فارق حراري ورطوبة بنائية” .

وأضاف، ان “الامطار الوفيرة ستشمل مناطق دهوك والموصل واربيل وكركوك والسليمانية”.

وأوضح عيايدة، ان “مناطق سامراء وبعقوبة وبغداد والرمادي ستشهد امطارا متوسطة يتخللها زخات غزيرة على فترات” .

وتابع ان “مناطق من كربلاء والنجف والديوانية وشمال الكوت وشمال السماوة ستشهد امطارا جيدة على فترات، كذلك مناطق غرب الانبار ستتعرض لامطار متوسطة يتخللها زخات غزيرة على فترات”.

أما المناطق الشمالية فأكد عيايدة انها “عرضة لارتفاع منسوب المياه وجريان الاودية والسيول” .

وختم بالقول ان “الامطار في جلها ديمية يتخللها بعض الحالات الرعدية نتيجة لوجود جيوب من الحمل الحراري”