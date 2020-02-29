بالتزامن مع مجلس النواب العراقي .. برلمان كوردستان يعقد جلسة

شفق نيوز/ بعد انتهاء عطلته التشريعية الشتائية من المقرر ان يعقد برلمان اقليم كوردستان يوم غد الاحد جلسة يفتتح بها الفصل الربيعي.

و وجهت رئيس البرلمان ريواس فائق في بيان اليوم السبت دعوة الى اعضاء البرلمان كافة لحضور جلسة افتتاح الفصل التشريعي الربيعي للدورة البرلمانية الخامسة في الساعة الـ11 صباحا.

يشار الى ان برلمان اقليم كوردستان لديه عطلتان تشريعيتان في فصلي الشتاء والصيف ومدة تعطيل الفصل الواحد تستمر لمدة شهرين.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية يوم غد الاحد لمنح الثقة من عدمه الى الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد علاوي.