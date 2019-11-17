بالارقام.. ضحايا الحوادث المرورية في السليمانية

{السليمانية:الفرات نيوز} أعلنت المديرية العامة للمرور في محافظة السليمانية، اليوم الأحد، عن تراجع نسبة ضحايا الحوادث المرورية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري مقارنةً مع الأشهر الستة الأولى من العام السابق”، مشيرةً الى “مصرع أكثر من 200 شخص في الحوادث المرورية خلال عام 2018 واصابة أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال العام المذكور”.

وذكرت المديرية في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الحوادث المرورية، ان ” 224 شخصاً لقوا حتفهم بسبب الحوادث المرورية خلال عام 2018″، مضيفةً ان “3489 أصيبوا خلال نفس المدة بسبب الحوادث”.

وأوضحت المديرية، انه “خلال الأشهر الستة الاولى من العام الجاري لقي 75 شخصاً مصرعهم في السليمانية مع اصابة 1459 شخصاً خلال نفس المدة”.

وأكدت المديرية تراجع نسبة “ضحايا الحوادث المرورية في الأشهر الستة الاولى من العام الجاري مقارنةً مع الأشهر الستة من العام السابق”.