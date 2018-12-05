بالأسماء .. الاتحاد الوطني والتغيير يقدمان مرشحيهم لرئاسة البرلمان ونيابة الرئاستين بكوردستان

شفق نيوز/ افادت تقارير وتسريبات اعلامية يوم الاربعاء ان كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير قد اعدا اسماء لشغل منصب رئاسة البرلمان، ونيابة رئاستي الاقليم، والحكومة.

وتقول التقارير والتسريبات ان الحزبين سيطرحان على الديمقراطي الكوردستاني خلال الاجتماعات التي سيتم عقدها لتشكيل الرئاسات الثلاث في الاقليم.

وكان الديمقراطي الكوردستاني أكبر الاحزاب في الاقليم قد اعلن يوم الاثنين عن ترشيح كل من النائب الاول لزعيم الحزب نيجيرفان لرئاسة كوردستان، وعضو مجلس قيادة الحزب مسرور بارزاني لرئاسة وزراء في الحكومة المقبلة للاقليم.

وتذكر التقارير ان الاتحاد الوطني رشح قباد طالباني لمنصب نائب رئيس الاقليم، وحاكم قادر، ودرباز كوسرت رسول لمنصبي نائب رئيس الحكومة في حال تمت الموافقة على زيادة نائب اخر لرئيس الوزراء، وبيكرد طالباني لرئاسة البرلمان.

وتشير التقارير الى ان حركة التغيير رشحت كل من مصطفى سيد قادر لنيابة رئيس اقليم كوردستان، وهوشيار عمر لنيابة رئيس الحكومة، وعلي حمه صالح لنيابة رئيس البرلمان، مشيرة الى ان الحركة تسعى الى ابعاد الاتحاد الوطني عن منصب نائب رئيس الحكومة الذي شغله قباد طالباني في التشكيلة الحكومية الحالية.