بالأرقام .. تعرف على أعداد التلاميذ ‹التاركين› في المدارس الابتدائية بالعراق

التربية النيابية تتعهد بتقليل هذه الأعداد …

كشف الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، أن عدد التلاميذ ‹التاركين› في المدارس الابتدائية بلغ 131468 تلميذاً وتلميذة في العام الدراسي 2017- 2018.

وقال الجهاز في إحصائية نشرها على موقعه الرسمي والذي شمل جميع المحافظات العراقية ما عدا إقليم كوردستان، أن «عدد التلاميذ التاركين في المدارس الابتدائية بلغ 131468 تلميذاً وتلميذة في العام الدراسي 2017- 2018، كانت نسبة الإناث منهم 47.5%».

وأضاف الجهاز، أن «التلاميذ التاركين في المدارس الحكومية شكلوا نسبة قدرها 99.0% ، في حين لم تتجاوز نسبة التلامذة التاركين في المدارس الأهلية 0.8% والمدارس الدينية 0.2%»، مبيناً أن «عدد التاركين ارتفع في المدارس الحكومية فقط مقارنة بالعام الدراسي السابق بنسبة 2.7% إذ كان عددهم 126694 تلميذاً وتلميذة».

وأشار الجهاز إلى أن «الفترة ما بين ( 2013-2014 إلى 2017- 2018) شهدت زيادة في أعداد التلاميذ التاركين بنسبة 28.8% حيث كان عددهم 101043 تلميذاً وتلميذة في العام الدراسي 2013-2014».

وأوضح أن «أعلى نسبة من التاركين بالمدارس الابتدائية في العاصمة بغداد كان في مديرية تربية الرصافة الثانية حيث بلغت الأعداد فيها 11 ألفاً و104 تليمذاً وتلميذة، تليها مديرية تربية الكرخ الثانية وبعدد 5 آلاف و987 تلميذاً وتلميذة، ومن ثم مديرية تربية الرصافة الثالثة وبعدد 4 آلاف و372 تلميذاً وتلميذة».

وبين التقرير، أن «محافظة بابل كانت الأعلى من بين المحافظات العراقية ما عدا بغداد في أعداد التاركين فيها من تلاميذ المدارس الابتدائية، حيث سجلت 17 ألفاً و12 تلميذاً، تليها محافظة صلاح الدين وبعدد 14 ألف و100 تلميذ، تليها محافظة البصرة وبعدد 11 ألفاً و938 تلميذاً وتلميذة».

فيما أكدت لجنة التربية في مجلس النواب العراقي، إنها سوف تضع برامج وخطط بهدف تقليل أعداد التاركين من التلاميذ في المدارس في البلاد.

وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي، لـ (باسنيوز)، إن «الأرقام التي تحدثت عنها وزارة التخطيط مخيفة، وهذه تخص المدارس الابتدائية فقط، ولهذا نحن عازمون على وضع خطط وبرامج لغرض توفير فرص الدراسة والتعليم لجميع أطفال العراق، حتى من العوائل الفقيرة».

وأضاف المكصوصي، أن «لجنة التربية في البرلمان عقدت خلال الفترة السابقة عدداً من الاجتماعات بسبب كثرة ترك الدراسة من قبل التلاميذ، وهذا مؤشر خطير على تطور وتقدم البلاد».