بالأرقام.. اعداد الجثث المنتشلة في نينوى

{بغداد:الفرات نيوز} كشفت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاثنين، عن اعداد الجثث المنتشلة في محافظة نينوى.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان” فرق مديرية الدفاع المدني في محافظة نينوى انتشلت اكثر من {٢٦٦٥} جثة معلومة الهوية القضاء على عصابات داعش الارهابية ولغاية ٢٠١٨/١١/٦”.

وأضاف” في حين بلغت الجثث المجهولة الهوية{١٩٩٢} جثة. في حين بلغ عدد جثث الاطفال المعلومة الهوية {٨٥١} جثة طفل منهم في المدينة القديمة{٣٤٥} طفل”.

واشار الغراوي الى ان” خطر وجود العديد من الألغام والعبوات والمخلفات الحربية ادى الى العديد من الحوادث كان آخرها استشهاد طفل وجرح اثنين في المدينة القديمة نتيجة انفجار {عبوة ناسفة} غير مرفوعة قرب جامع النوري الكبير كما أن وجود هذه المخلفات يمثل عائق كبير في عدم عودة العديد من العوائل إلى دورها”.

وطالب الوزارات الأمنية كافة” بالإسراع برفع المخلفات الحربية، ووزارة الصحة بإكمال متطلبات فحص الحامض النووي وإجراء المطابقة مع الجثث مجهولة الهوية لإكمال المتطلبات القانونية”.