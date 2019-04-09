أبريل 09, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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باريس تحث اقليم كوردستان على جعل الفرنسية مادة دراسية اساسية

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فى :أخبار عــامة
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باريس تحث اقليم كوردستان على جعل الفرنسية مادة دراسية اساسية

شفق نيوز/ حث القنصل الفرنسي العام في اقليم كوردستان دومنيك ماس يوم الاثنين وزارة التربية والتعليم في اقليم كوردستان على جعل اللغة الفرنسية مادة اساسية الى جانب اللغة العربية والانكليزية في منهاج التدريس.
وقال ماس في تصريح ادلى به للصحفيين خلال افتتاح مدرسة بمنطقة “خبات” في محافظة اربيل، نحن سعداء بقرار وزارة التربية والتعليم حكومة في اقليم كوردستان القاضي بايصالها اللغة الفرنسية الى عدد من الطلاب.
واضاف انه “من الطبيعي اننا سنساعد وزارة التربية والتعليم في الاقليم في ان تكون اللغة الفرنسية ضمن المواد التي تُدرّس في اقليم كوردستان”.
واردف ماس بالقول ان اللغة الفرنسية كانت تدرس في بعض المدارس في اربيل، ونأمل ان يتم اعتبارها رسميا ضمن مناهج التدريس مثل اللغة العربية والانكليزية، وان تكون ضمن المواد المشمولة في الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية.

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