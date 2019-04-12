باريس: أربيل تعيش ولادة جديدة وتحث الخطى نحو الازدهار

زار وفد فرنسي برئاسة محافظ باريس، اليوم الخميس، مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مؤكدا على التنسيق بين العاصمتين على مختلف الصعد.

وقال محافظ اربيل نوزاد هادي في مؤتمر صحفي مشترك مع الوفد الفرنسي، بعد ظهر الخميس، انها المرة الثانية التي يزور فيها محافظ باريس مدينة اربيل، مبينا ان الوفد الزائر ابدى رغبته استمرار العلاقات الثنائية بين العاصمتين.

واشار هادي الى ان محافظ باريس تحدث اليوم عن العديد من المشاريع الخدمية التي يتنفذ بالتنسيق بين العاصمتين.

واوضح هادي ان الجانبين سينسقان معا دوما، لافتا الى انه يرى في محافظ باريس شبيها بفرانسو ميتران الذي ساعد كوردستان بشكل مستمر.

من جهته قالت رئيس الوفد الفرنسي ومحافظ باريس آني دالكو انها سعيدة بزيارة اربيل للمرة الثانية، مؤكدة ان اربيل تعيش ولادة جديدة وتحث الخطى نحو الازدهار.

واوضحت ان البيشمركة كان لها دور كبير في هزيمة داعش، مشددة على استمرار علاقات الصداقة التي تربط فرنسا مع الشعب الكوردي.

واضافت ان حضورها الى اربيل هو من اجل العمل عن قرب وزيادة التنسيق في مجال الخدمات.

وتعد فرنسا واحدة من تلك البلدان التي قدمت فيما مضى مساعدات متكررة لاقليم كوردستان وهي واحدة من الدول المنضوية في التحالف الدولي للحرب ضد تنظيم داعش.