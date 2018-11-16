بارزاني يوجه رسالة لحزب الإتحاد الديمقراطي

بارزاني: آمل أن يكون الإفراج عن عبد الرحمن آبو بداية انفتاح بروج آفا

اربيل (كوردستان 24)- أبدى رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، امله في أن يكون إفراج سلطات الإدارة الذاتية عن القيادي عبد الرحمن آبو بداية انفراج في الحياة السياسية بمناطق الإدارة.

وجاء ذلك في رسالة وجهها بارزاني، اليوم الخميس، بمناسبة إطلاق سراح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، عبد الرحمن آبو من سجون الإدارة الذاتية.

وقال بارزاني “أنا سعيد لإطلاق سراح القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، عبد الرحمن آبو من سجون حزب الاتحاد الديمقراطي”.

وأفرجت قوات الأمن “الاسايش”، يوم الأربعاء عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا، عبد الرحمن آبو، من سجن علايا بالقامشلي بعد اعتقال دام لأكثر من عام.

وتابع بارزاني “كان ينبغي أن يفرج عن مناضل مثله من سجون الأعداء، لا من سجون حزب كوردي”.

وابدى بارزاني امله أن “تكون هذه بداية للإفراج عن كافة معتقلي الرأي والسياسيين في غرب كوردستان، والمعتقلين لدى حزب الاتحاد الديمقراطي، كذلك الكشف عن مكان تواجد كافة الناشطين السياسيين المفقودين”.

وأمل بارزاني في أن تعود الحياة السياسية الحرة في غرب كوردستان، ولا يتم مجددا اعتقال أي سياسي أو مدني بسبب الرأي.

ويتهم المجلس الوطني الكوردي حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقود الإدارة الذاتية بشمال سوريا، بقمع السياسيين والنشاط ومخالفيه في الرأي، وبمنع أحزابه من مزاولة العمل السياسي فيما تنفي الإدارة.

وتسيطر الإدارة الذاتية على معظم المناطق الكوردية، وأجزاء من الشمال السوري وتحارب تنظيم داعش منذ سنوات وتمكنت من انتزاع مساحات شاسعة من قبضته.