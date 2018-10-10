بارزاني يفتتح معرض الكتاب باربيل

انطلاق فعاليات معرض الكتاب الدولي باربيل

اربيل (كوردستان 24)- قص رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني الشريط الأحمر، الأربعاء، إيذانا بانطلاق فعاليات النسخة الثالثة عشرة لمعرض الكتاب الدولي في اربيل بمشاركة محلية ودولية كبيرة.

ويشهد المعرض مشاركة 250 مؤسسة ودار نشر من 35 دولة، يتم فيه عرض 700 الف عنوان كتاب بمختلف اللغات الكوردية والعربية والانكليزية والتركية والفارسية وغيرها في المعرض الذي يستمر لمدة 11 يوما.

ويجري الملتقى الثقافي سنويا في شهر نيسان ابريل، إلا أن إغلاق مطار اربيل الدولي والأزمة الاقتصادية دفعت حكومة كوردستان لتأجيل معرض الكتاب لشهر تشرين الأول اكتوبر الحالي.

وصدرت انتقادات في نسخ سابقة من المعرض بزيادة نسبة الكتب الدينية المتشددة والمحرضة على العنف فيما يقول منطمو الملتقى بأنه تم تلافي الأمر.

وقال منظم المعرض إيهاب قدسي لكوردستان 24 “تم منع مشاركة أي عناوين تتضمن خطابا دينيا متشددا ومحرضا على العنف”.

ويقول اصحاب دور نشر بأن الإقبال على معرض الكتاب باربيل جيد مقارنة مع الإقبال الجماهيري في بلدان أخرى.