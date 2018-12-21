بارزاني يعلق بشأن التطورات في سوريا

بارزاني: كان ينبغي ألا تصل الأمور الى هذه المآلات

اربيل (كوردستان 24)- عبر رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني عن قلقه ازاء التطورات الأخيرة في شمال سوريا، مشيرا الى أن الحرب على تنظيم داعش لم تنته بعد.

وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاربعاء البدء بسحب قواته من سوريا مع قرب نهاية الحملة التي تقودها بلاده ضد تنظيم داعش في تلك البلاد.

ويتزامن القرار الامريكي مع تهديدات تركية بشن هجوم بري جديد يستهدف وحدات حماية الشعب في المناطق الواقعة في شرق الفرات.

وقال بارزاني في بيان “الأحداث الاخيرة وأوضاع الشعب الكوردي في سوريا تثير قلقنا وسبق أن أعلنا مخاوفنا وملاحظاتنا حيال مستقبل الشعب الكوردي في سوريا، وكان ينبغي ألأ تصل الأمور الى هذه المآلات”.

وتابع بارزاني “أعداد كبيرة من الكورد السوريين يعيشون في بلدان اللجوء والحرب مع داعش مستمرة ولم تنته، كما ان الاوضاع السياسية غير المستقرة والتهديدات الأخرى خلال السنوات الماضية تسببت بآلام كبيرة للكورد السوريين”.

وعبر بارزاني عن أمله بألا تسفر الأوضاع الحالية عن تولد اي عنف أو حروب وألا تزيد آلام الشعب الكوردي في سوريا.