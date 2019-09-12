بارزاني يعرض آراءه بخصوص مستقبل الشعب الكوردي في سوريا

بارزاني يبحث مستقبل الشعب الكوردي في سوريا مع وفد للمجلس الكوردي

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مستقبل الشعب الكوردي في سوريا مع وفد من المجلس الوطني الكوردي.

وجاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال بارزاني لمسؤول العلاقات الخارجية في المجلس الوطني الكوردي وابراهيم برو عضو المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية في سوريا، والأحداث الميدانية الراهنة، وكذلك المواقف الدولية حيال الأزمة في سوريا.

وتم تسليط الضوء على مواقف الأطراف الكوردية المتعلقة بالأوضاع العامة السورية، ومستقبل الشعب الكوردي في ذلك البلد.

وعرض بارزاني رأيه وتوجيهاته بخصوص أوضاع ومستقبل الشعب الكوردي في سوريا.