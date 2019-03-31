بارزاني يطمئن المسيحيين ويجدد دعوة

بارزاني يطمئن المسيحيين: كوردستان وطنكم فتشبثوا به

اربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ان اقليم كوردستان وطن للمسيحيين وكافة المكونات الأخرى داعيا اياهم للتمسك بأرض آبائهم وأجدادهم.

وجاءت تعليقات بارزاني، اليوم الأحد، خلال رسالة تهنئة للمسيحيين في اقليم كوردستان والعراق بمناسبة عيد أكيتو.

وهنأ بارزاني المسيحيين في إقليم كوردستان والعراق والعالم أجمع بمناسبة عيد أكيتو ورأس السنة البابلية-الآشورية.

وقال بارزاني “آمل أن تصبح هذه المناسبة سببا لتكريس الأخوة والسلام وثقافة التعايش وتقبل الآخر وأن تنتهي كافة محن الاخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم كله”.

وأكد بارزاني ان كوردستان موطن للمسيحيين، داعيا اياهم للتشبث بموطن آبائهم وأجدادهم وعدم الهجرة.

ويعد اقليم كوردستان واحة من الهدوء والاستقرار اذ حصل الاقليم على سمعة جيدة كملاذ امن لجميع الاقليات والنازحين المسلمين وبخاصة حين قام داعش باحتلال مساحات واسعة من الاراضي العراقية لاسيما الموصل وسهل نينوى موطن المسيحيين والاقليات الاخرى.

وتعرض المسيحيون في العراق الى اعمال عنف منذ عام 2003 مما دفع الكثير منهم الى التوجه لاقليم كوردستان بينما غادر آخرون الى اوروبا وامريكا طلبا للامان.