بارزاني يدين قتل الأبرياء ويرحب بأي خطوة تحل أزمة العراق

بارزاني: نرحب بأي خطوة تمنع الانهيار وأي تغيير ينبغي أن يراعي حقوق المكونات كافة

أربيل (كوردستان 24)- رحب زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني السبت بأي خطوات من شأنها أن تساهم في حل الأزمة الراهنة في العراق وتمنع انهياره، كما أدان في الوقت نفسه قتل الأبرياء والعنف المتواصل في عدة مدن من البلاد.

ويأتي البيان بعدما أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عزمه تقديم استقالته بعد تصاعد وتيرة الاضطرابات في أعقاب الاحتجاجات وأعمال العنف.

وقال بارزاني في بيان نشره موقعه الإلكتروني “نتابع باهتمام التطورات الأخيرة ونرحب بأي خطوات تساهم بحل الأزمة ومنع الانهيار أو الفوضى أو العودة لأزمنة الدكتاتورية البغيضة”.

وتابع “وأي تغيير ينبغي أن يأخذ بالحسبان حقوق المكونات كافة وأن يكون وفقا للأليات الدستورية، ويهدف الى استتباب الأمن والاستقرار وفرض حكم القانون ويحقق المطاليب العادلة للجماهير المحرومة”.

وبحسب إحصاءات غير رسمية فقد قتل نحو 400 متظاهر وأصيب الآلاف منذ تفجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع الشهر الماضي.

وندد بارزاني بالأحداث الدامية، وقال “وأخيراً ندين قتل الأبرياء والعنف المستمر ونعزي ذوي الشهداء ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل”.

والاحتجاجات، التي تشهدها بغداد ومدن الجنوب، هي الأكبر على الإطلاق منذ سقوط النظام السابق على يد القوات الأمريكية عام 2003.