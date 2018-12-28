بحضور وفد من الفاتيكان.. بارزاني يدعو المسيحيين الى التشبث بأرضهم

اربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، المسيحيين الى التشبث بأرضهم والكف عن الهجرة، مؤكدا ان المصير المشترك يجمع كافة مكونات اقليم كوردستان.

وجاء تعليقات بارزاني، الخميس، خلال استقباله رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين والوفد المرافق في اربيل.

وقال بارزاني ان “داعش حين هاجم كوردستان أبلغ المسيحيين وابلغنا رسالة مهمة وهي أن مصيرنا واحد ومشترك”، مشددا على “ضرورة تمسك المسيحيين بأرضهم داعيا اياهم لعدم الهجرة والبقاء في وطنهم كوردستان”.

ودعا بارزاني المجتمع الدولي الى دعم النازحين من كافة المكونات وتامين الخدمات والبنى التحتية حتى يتمكنوا من العودة لديارهم.

وشدد بارزاني على ضرورة معالجة الاسباب التي تهيئ لظهور الارهاب مؤكدا ان عدم معالجتها سيسفر عن تنامي داعش مرة اخرى.

وجدد بارزاني خلال اللقاء رغبة كوردستان في حل كافة الملفات الخلافية مع الحكومة الاتحادية عبر الحوار فيما اثنى على شخصية رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مجددا دعم كوردستان له.

ولفت رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين على ضرورة تحسين الخدمات في محافظة نينوى ومدينة الموصل خصوصا، في سبيل تسهيل عودة النازحين الى ديارهم.

وحيا بارولين جهود اقليم كوردستان في حماية المسيحيين وكافة المكونات الاخرى في الاقليم، معبرا عن سعادته بثقافة التعايش والتسامح وتقبل الآخر في كوردستان مثنيا على دور بارزاني في ترسيخ هذه الثقافة لافتا الى ان التعايش يسفر عن حياة آمنة.

ودعا المسؤول المسيحي بغداد واربيل الى حل كافة القضايا العالقة بين الجانبين عبر الحوار معبرا عن تفاؤله بالوصول الى حلول.

وأكد على ضرورة محاربة فكر تنظيم داعش وآيديولوجيته وعدم الاكتفاء بقتاله عسكريا مثنيا على حجم التضحيات التي ضحى بها الكورد في قتال الارهاب لافتا الى أن البابا يدعو لكوردستان وشعبها بالخير واليمن.