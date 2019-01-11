بارزاني يتباحث مستقبل كورد سوريا مع وفد “الكوردي”

بارزاني يتباحث تطورات أوضاع كورد سوريا مع وفد كوردي

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، الخميس، آخر تطورات الأوضاع السياسية في المناطق الكوردية وشرق الفرات مع وفد من المجلس الوطني الكوردي.

وجاء ذلك خلال استقبال بارزاني لوفد من المجلس الكوردي في اربيل.

وتناول اللقاء وضع سوريا عموما، ومستقبل الشعب الكوردي فيها في ظل التطورات الأخيرة وخصوصا القرار الأمريكي بالانسحاب والتهديدات التركية بشن عمليات عسكرية في منطقة شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وتتعرض مناطق شرق نهر الفرات التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية لتهديدات من انقرة بشن عملية عسكرية فيها، فيما تقول واشنطن ان على تركيا أن تمنحنا ضمانات بعدم قتل الكورد.

وضم الوفد الكوردي كلا من محمد إسماعيل وفيصل يوسف ونعمت داوود وعبدالصمد خلف برو وفصلة يوسف، و إبراهيم برو وكاميران حاجو.

ويتزامن اللقاء مع المبادرة التي أطلقتها لجنة تابعة للمؤتمر الوطني الكوردستاني لتوحيد صفوف الحركة السياسية الكوردية في سوريا وخصوصا حزب الاتحاد الديمقراطي والمجلس الكوردي.

وكان بارزاني قد عبر عن قلقه على مصير الكورد السوريين أثناء استقباله أمس الاربعاء وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو خصوصا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب قواته من شمال شرق سوريا.

وحيال الأوضاع في سوريا، أعرب بارزاني عن قلقه على مصير الشعب الكوردي هناك، داعياً “أن لا تكون التغييرات والتطورات الجديدة” على حساب كورد سوريا.

وللمجلس الوطني الكوردي خلاف سياسي طويل مع حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يسيطر على معظم مناطق الادارة الذاتية في الشمال السوري.

ويتهم المجلس الكوردي الإدارة الذاتية التي يقودها حزب الإتحاد الديمقراطي بالدكتاتورية، واعتقال أنصاره وقياداته على خلفية سياسية، ومنع أحزابه من ممارسة نشاطها وإحراق مكاتبه فيما تنفي الإدارة جملة وتفصيلا.

وفشلت كافة الاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين الكورديين برعاية بارزاني وسط اتهامات متبادلة بالتنصل من تنفيذها.