بارزاني يبدي لبرهم صالح رغبة “جادة” للحوار مع الحكومة الاتحادية

ابدى رئيس اقليم كوردستان يوم السبت رغبة “جادة” للبدء بحوارات مع الحكومة الاتحادية لحل الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

جاء ذلك خلال زيارة بارزاني لرئيس الجمهورية برهم صالح اليوم في العاصمة بغداد ، حيث جرى بحث شامل للأوضاع والمستجدات السياسية والأمنية في البلاد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم، ان “صالح اكد على أهمية التنسيق والتشاور بين جميع الأطراف، وضرورة الإستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن المسائل العالقة والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات للعراقيين كافة”.

بدوره أوضح رئيس اقليم كوردستان عن “رغبته الجادة لبدء حوارات بناءة وتحقيق تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية بشأن المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك”.

وتابع البيان انه “جرى خلال اللقاء بحث التطورات السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي والتأكيد على النأي عن الصراعات والأزمات”.