بارزاني يؤشر “تقصيراً” من المجتمع الدولي تجاه النازحين في كوردستان

شفق نيوز/ انتقد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، خلال إستقباله وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، المجتمع الدولي، عادا اياه مقصراً في مساعدة النازحين المتواجدين في إقليم كوردستان.

وذكر بيان لمكتب بارزاني، ورد لشفق نيوز، أن “بارزاني إستقبل اليوم جبران باسيل، وزيرالخارجية اللبنانية والوفد المرافق له، والذي ضم وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد وعدداً من كبار المستشارين الحكوميين اللبنانيين”.

وتابع البيان ان “وزير الخارجية اللبنانية هنأ الرئيس البارزاني بمناسبة الانتصارات التي حققتها قوات بيشمركة كوردستان في الحرب ضد داعش، معرباً عن تقديره لتضحيات شعب كوردستان في الحرب ضد الإرهابيين، مقدماً شكره لإقليم كوردستان لتأمين التسهيلات الكاملة للشركات والمواطنين اللبنانيين، مؤكداً استعداد بلاده لتوطيد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الجانبين، ودعم التقارب بين الجامعات والمراكز العلمية اللبنانية وإقليم كوردستان”.

واوضح أن “بارزاني رحب بحفاوة بالوفد الضيف، معرباً عن سعادته تجاه توسيع العلاقات في المجالات المختلفة بين الجانبين”، مشيرا الى انه “تم خلال الإجتماع تداول سبل التصدي للفكر الإرهابي وتعزيز ثقافة التعايش وقبول الآخر، كما سلط بارزاني الضوء على الثقافة العريقة لشعب كوردستان، وعدم وجود الحساسيات الدينية والمذهبية والقومية بين المكونات المختلفة، كما أكد رفض المجتمع الكوردستاني لفكر الإرهاب والإنكار”.

وبشأن أوضاع النازحين وإعمار المناطق المتضررة من حرب داعش، أكد بارزاني ان “المجتمع الدولي مقصر في مجال مساعدة النازحين الموجودين في إقليم كوردستان”، منوها الى انه “تم بحث الأوضاع السياسية في العراق والعلاقات بين الإقليم وبغداد خلال اللقاء”.