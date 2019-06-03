بارزاني يأمر الديمقراطي الكوردستاني بإيقاف اي خطاب تصعيدي

شفق نيوز/ وجه زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني المؤسسات الاعلامية للحزب بإيقاف اي تصعيد سياسي بالخطاب في الاقليم أو العراق.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الحزب محمود محمد عبر بيان، وقال “الاوضاع الحرجة في المنطقة والعراق عامة، واقليم كوردستان خاصة تتطلب منا اجواء هادئة، ومزيدا من التحمل والصفح”.

واعرب المتحدث عن اسفه من تبني “شخصيات رفيعة المستوى في الاتحاد الوطني الكوردستاني، وبعض وسائل اعلام هذا الحزب خطابا يحمل لغة فظة وبعيدة عن اللباقة السياسية استهدفت بها الحزب الديمقراطي الكوردستاني وشخصياته”.

واضاف “لتغليب المصلحة العامة وبأمر من الرئيس مسعود بارزاني وخدمة للعملية السياسية واقليمنا (…) تقرر منع اي نوع من الخطاب المتشنج وما يسمى بالتصعيد الاعلامي في جميع مؤسسات الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.