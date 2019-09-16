سبتمبر 16, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

بارزاني وجنبلاط يتباحثان المستجدات السياسية في المنطقة

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فى :أخبار عــامة
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بارزاني وجنبلاط يتباحثان المستجدات السياسية في المنطقة

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مع رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني تيمور جنبلاط حول المستجدات السياسية في المنطقة.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال استقبال بارزاني لجنبلاط والوفد المرافق في اربيل.

وجاء في بيان انه تم خلال اللقاء التأكيد على اهمية العلاقات التاريخية بين شعبي كوردستان ولبنان.

وتباحث الجانبان حول العملية السياسية في العراق ولبنان والمنطقة عموما.

واكد بارزاني وجنبلاط على ضرورة تطوير العلاقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان وتعزيز العلاقات بين اربيل – بغداد.

من جهة اخرى تناول اللقاء مخاطر عودة الارهاب الى المنطقة.

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