بارزاني والفياض يتباحثان العملية السياسية ويؤكدان على امر

مسعود بارزاني والفياض يتباحثان العملية السياسية في العراق ويؤكدان على امر

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، العملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية مع مستشار الأمن الوطني فالح الفياض فيما أكدا على ضرورة التنسيق بين بغداد واربيل.

وجاء ذلك، اليوم الاثنين، خلال استقبال بارزاني للفياض في اربيل.

وأكد الجانبان خلال لقائهما على ضرورة التنسيق بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان من أجل انجاح العملية السياسية العراقية وحل كافة الملفات الخلافية بين اربيل وبغداد.

وتباحث الجانبان التطورات السياسية وخطوات تشكيل الحكومة العراقية.

والفياض الذي يترأس تحالف “عطاء” الانتخابي شخصية لها ثقلها الامني في العراق وكان يشغل عدة مناصب.

ولم يتمكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حتى الآن من استكمال كابينته الحكومية بسبب الانقسامات السياسية التي يواجهها بينما يسعى إلى توافق على حكومته.

وتتألف حكومة عبد المهدي من 22 وزارة، فيما لا يزال الجدل قائما حول من يشغل أهم حقيبتين وهما الدفاع والداخلية.